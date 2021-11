"Il gioco dell'Inter di Inzaghi é mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90 minuti. C'é di essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra" questo il tweet delal termine della partita di ieri.Questo tweet riepiloga molto bene non solo la partita di ieri ma anche quella che é stata la stagione ed é ladel Venezia Calcio in questo anno di Serie A dopo 21 anni:dove non ci sono aspettative ma si t; allo Stadio si respira un'aria di festa e gioia per la partita. Punto. Non c'é altro. Terminata la partita si ringraziano i propri beniamini per il match e si va a nanna.Che bello in questo periodo essere un giocatore del Venezia. Immagino piazze come Genoa ora oppure Cagliari: posti meravigliosi dove c'é un tifo molto ben radicato ma quando le cose non vanno bene per i giocatori deve essere complicato reggere il peso di una storia che vanta coppe e scudetti. Venezia, invece, sta vivendo la sua massima espressione in questo momento.Ora si va a Bergamo con l'Atalanta e siamo sicuri che vedremo altri tifosi festanti, così come a Bologna, spingere i propri beniamini prima del derby contro l'Hellas Verona, squadra simbolo e unica titolata del Veneto.. Si ama il gioco di Zanetti, il duo Ceccaroni-Caldara che sono i Bonucci-Chiellini de "noaltri", si ama la qualità di Busio e la garra di Vacca oltre alla velocità di Okereke e al sinistro di Aramu. Sulle note di "Free from Desire" di Gala e le magiche luci dello Stadio sulla laguna.