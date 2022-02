Quando vede il “Leone” l’argentino si scatena e dà il meglio di sè. 6 gol tra andata e ritorno, due triplette contro di noi e ci manda all’inferno. La partita dell’andata, spartiacque della nostra stagione, é quella del 3-0 del primo tempo tramutato poi nel 3-4 che é un pò la sintesi della stagione veneziana. Il Cholito é colui che, dovessimo andare in B, non dimenticheremmo facilmente. Tre gol in meno mezz’ora al Penzo e tre gol nel secondo tempo di oggi. Il primo un regalo di un inguardabile Caldara, il secondo con una beffarda deviazione e il terzo per il più facile dei gol per un attaccante del suo calibro (in Italia).ri. Sardi che si trovano in zona Champion da quando é iniziato il girone di ritorno.i che dopo il grande inizio contro l’Empoli si é perso, un pò come ha fatto in tutta la sua carriera. Giocatore dalle enormi potenzialità tecniche ma che forse in un concetto di squadra come quello creato da mister Zanetti centra poco.. Dovessimo andare a vincere a Salerno, nel recupero della prima giornata di ritorno, ci troveremmo con un punto di distanza dai liguri e abbiamo ancora da giocare Spezia-Venezia. Probabile che sarà quella la partita che potrà ancora darci qualche speranza di portare a casa una salvezza che partita dopo partita si fa sempre più difficile. Domenica prossima si torna in casa ed é i. La spensieratezza ha già lasciato spazio (da tempo) alla paura ma la speranza rimane perché la classifica dice che il Venezia può ancora rincorrere e raggiungere il sogno salvezza.nell’ultima vittoria stagionale con una squadra che ha messo in campo quella giusta dose di cattiveria che bisogna ritrovare subito a partire dalla sfida della meteora e ammazza grandi (ma non piccole) Sassuolo.