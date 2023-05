E' svanito il sogno Serie A. Ai quarti di finale dei play off contro il Cagliari è avvenuta la capitolazione veneziana. Due reti di Lapadula ci hanno steso e bisogna dire la verità i sardi hanno meritato. Soprattutto nella prima frazione di gioco, con lo stadio che spingeva, i cagliaritani hanno fatto notare la loro superiorità.



Ci svegliamo solo nella ripresa con la rete di Pierini che ha rimesso la gara in bilico. Dopo di che ci abbiamo provato fino all'ultimo minuto ma i vari forcing non sono stati sufficienti per trovare il pareggio ed i supplementari.



Siamo usciti non a testa alta ma altissima dopo un campionato che ci vedeva ultimi a gennaio. Con Vanoli siamo riusciti a rialzare la testa ed ora guardiamo con fiducia al futuro. Il tecnico vuole e deve rimanere per porre questa volta come obiettivo la qualificazione in Serie A.