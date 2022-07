Settimana intensa qui a Venezia. Caldo torrido e turismo che impazza sono i principali attuali impegni della città. Sabato sera c’è stata la festa del Redentore con l’istituzione del ponte che collega le Zattere al Redentore che si imponeva nel Canale della Giudecca. Città che vive questa estate come l’estate della rinascita dopo anni di Covid e acqua alta che hanno reso difficile la vita dei lagunari e non solo.



La rinascita che vuole anche il Venezia di Niederauer e che dovrà ripartire senza un pilastro. Thomas Henry infatti passa al Verona. Gli scaligeri probabilmente si libereranno del Cholito Simeone in oribta Napoli e lo sostituiranno col belga. Henry a Venezia si è imposto con 33 presenze condite da nove gol e tre assist. Un bottino importante per il numero 14.



Henry-Venezia è stata una storia d’amore con i tifosi che si sono letteralmente innamorati del 14, sia per la sua qualità che per il suo attaccamento alla maglia sempre dimostrato in campo e fuori. In bocca al lupo Thomas!