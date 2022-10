Non si fa a tempo di entusiasmarsi per una vittoria bella ed importante contro il Cagliari che in casa il Venezia fallisce. Fallisce ancora ad essere sinceri. Perisce contro un Bari nettamente superiore che ha dominato la partita e meritava probabilmente anche un passivo più ampio del 2-1 finale.



Diciamoci la verità: l’organizzazione di gioco e i calciatori pugliesi sono nettamente superiori ed è abbastanza probabile che i “galletti” si giocheranno la Serie A. Il Venezia, dal canto suo, deve leccarsi le ferite e far fronte al problema Penzo.



Lo stadio di casa sta diventando un tabù se si pensa che l’ultima vittoria in Laguna è dell’8 maggio 2022 contro il Bologna nel 4-3 d’orgoglio strappato all’ultimo minuto grazie ad una super rete di Johnsen. Da quel momento due pareggi e cinque sconfitte. Troppo poco anche per un’eventuale salvezza.



Il calendario dice Frosinone, ancora al Penzo, per cercare di invertire il senso di marcia e non sprofondare. La classifica iniza ad essere preoccupante ma più che il posizionamento oggi bisogna domandarsi perché non si vedano reali miglioramenti dal punto di vista tattico. Diciamo che a Javorcic il lavoro da fare non manca...