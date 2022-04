. Squadra annullata dalla Fiorentina che ha completato ventidue tiri contro uno degli arancioneroverdi. Un massacro. Abbiamo superato la metà campo viola un paio di volte.Maeenpa ormai è una certezza che faccia un errore a partita (decisivo). Una vera e propria sciagura. Ovviamente il portiere finlandese non è supportato da una difesa forte anzi arrivano attacchi avversari da tutte le parti. Una carneficina è stata e il girone di ritorno è un disastro.La Salernitana se avesse vinto a Roma contro Mourinho (a dieci minuti dalla fine era in vantaggio) si sarebbe trovata in una posizione addirittura di possibile salvezza. La vittoria a Genova con la Sampdoria e’ segnale di speranza per i campani che hanno due partite in meno, con Venezia e Udinese. Se dovessero vincere in casa contro di noi ci raggiungerebbero a 22 punti.che ad oggi sarebbe del Cagliari con una partita in meno contro gli uomini di Nicola., almeno quello,e la soddisfazione di non arrivare in fondo alla classifica, seppur piccola, è quanto meno dovuta ad un pubblico che ha sostenuto e sosterrà fino alla fine i propri ragazzi.