Mancano meno di due settimane al grande match contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona e il mercato del Venezia continua a muoversi.

Tanti acquisti, per l'esattezza dodici, per il presidente Niederauer che non intende fermarsi. Scommesse più che veri e propri giocatori già formati per il mercato dei nostri lagunari.



Un acquisto di esperienza é invece quello di Mattia Caldara, ex giocatore di Atalanta e Milan, che sembrava dovesse definitivamente esplodere ai rossoneri ed invece per il quale si sono perse le tracce. Quale città migliore di Venezia per rilanciare il difensore? Acquisto molto ben visto dalla piazza che può dare esperienza importante ad una difesa che ne ha poca in massima serie.



La città è pronta e non vede l'ora di iniziare questa stagione nel caldo di Napoli ma con un Caldara in più.