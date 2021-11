Il pareggio. Oh quanto é bello il pareggio! Per di più in trasferta sul campo di una delle squadre con il quale combatteremo per la permanenza in Serie A. Lo Stadio Marassi poi é sempre molto suggestivo e la risposta data dai nostri ragazzi lagunari é stata ottima. 0-0 rischiando poco o nulla, con una prova importante era la risposta che tutti ci aspettavamo dopo la beffa contro la Salernitana al Penzo.



Zanetti, in tribuna per squalifica, schiera una squadra pronta a battagliare per 90 minuti con Crnigoj a centrocampo assieme all'insostituibile Busio e Tessmann, a sorpresa nell'11 titolare. E la battaglia c'é stata. La squadra ha retto benissimo il grifone e ha portato a casa un pareggio importante. Per poco non si vinceva la partita con l'occasione avuta da Caldara parata miracolosamente da Sirigu ma tant'é.



Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Beh la classifica dice che siamo ancora fuori dalla zona rossa quindi questo é un aspetto positivo di queste prime 11 giornate. L'aspetto negativo é che adesso arrivano le big: Roma, Inter, Juventus in casa. Dovremo tirare fuori quel qualcosa in più per raccimolare qualche punto in queste sfide che ci aspettano nei prossimi due mesi. Domenica, ora di pranzo c'é la Roma. Biglietti già venduti tutti e attesa spasmodica. Sperando che Henry e Okereke si sveglino e che la Roma, arrabbiata per la sconfitta casalinga col Milan, sia clemente. Il Mourinho furente é pronto a scatenarsi, toccherà a Busio e compagni stanare i giallorossi.