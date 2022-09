Non si vince più. Penzo sempre più vuoto. Pareggio con l'ultima in classifica, in casa dopo che si era passati in vantaggio e con ospiti in 10 per gli ultimi 25 minuti di match. Cosa c'é di peggio?



Novakovich porta in vantaggio i padroni di casa che si fanno raggiungere dopo quattro minuti da Gliozzi. Nella ripresa Ionita al 71' si fa espellere dando una ghiotta occasione agli uomini di Javorcic che non sfruttano la superiorità numerica. Anzi, gli arancioneroverdi sono stati più pericolosi nella prima frazione di gioco con Fiordilino, che ha colpito il palo, che negli ultimi 20 minuti. Tant'é che una partita fondametale da vincere é finita in pareggio e ora ci ritroviamo in piena zona play ouy con 2 punti nelle ultime 4 partite ed una squadra che preoccupa.



Bandolo della matassa non ancora trovato da Javorcic e troppi, troppissimi giocatori cambiati rispetto alla scorsa stagione. Inoltre quel Ceccaroni che ci diede solidità difensiva nella prima parte di stagione di Serie A, quest'anno sta trovando enormi difficoltà. Il Venezia deve rialzarsi e deve farlo subito. Il segnale lo deve dare subito e queste due settimane serviranno per preparare al meglio la sfida in terra sarda con un Cagliari che vuole subito riportarsi in A. Obiettivo chimera invece per il Venezia che, probabilmente, deve guardarsi più dietro che davanti.