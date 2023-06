Il Venezia inizia a programmare il futuro. L'obiettivo per la prossima stagione vuole essere quello del ritorno in Serie A, clamorosamente sfiorato quest'anno. Tante sono le incognite, ad oggi, dei ragazzi di mister Vanoli.



Paolo Vanoli che sembra essere l'unica certezza ed infatti la società è pronta a rinnovare la fiducia con un contratto fino al 2027. Questa l'idea del Presidente Niederauer.



Oltre al mister, c'è la questione top player da risolvere. Il finlandese Pohjanpalo è richiestissimo in Serie A ma la società vuole tenerselo stretto. Pronto per lui prolungamento del contratto fino al 2027 (quello attuale è fino al 2025) a meno di offerte folli dalla massima serie.



La piazza vuole mantenere i suoi pupilli per dare continuità all'ottimo finale di stagione e sognare (questa volta per davvero) il ritorno in Serie A.