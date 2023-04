Battiamo, anzi demoliamo la Ternana a Terni. Una vittoria convincente, larga, netta. Mai c’è stata la sensazione di subire la squadra di casa. Il primo tempo con tre reti a zero ha messo una seria ipoteca ad una partita che il Venezia a letteralmente dominato. Stiamo facendo un ottimo girone di ritorno e la classifica inizia a sorridere.



Paradossalmente ora siamo più vicini ai play off che ai play out con 5 punti di vantaggio dai play out e soli 4 punti per l’ultimo slot dei play off. Sarebbe assurdo, fantastico vedere un Venezia ai play off dopo una stagione complessivamente negativa, fino a qualche settimana fa.



Dovessimo però arrivare ai play off ci arriveremmo in forma e con una squadra che adesso è un tutt’uno con allenatore e pubblico.