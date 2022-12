Possesso palla sterile. Poche occasioni da gol e sconfitta che ci rimette nella zona rossa. E' acqua alta a Venezia, non solo in città dove il Mose funziona e fa bene il suo lavoro ma anche in Serie B. Il problema é che nel calcio il Mose non esiste. Ripiombiamo a meno tre dall'ultimo posto dopo esserci tirati su con quattro risultati utili consecutivi.



In una partita nebbiosa, in un triste lunedì sera, il Curi diventa fatale per noi mentre dà speranza ad un Perugia che non vinceva da fine novembre nel match contro il Genoa.



Partita che inizia male con due reti di Lisi in 20 minuti e pratica sbrigata per gli umbri. Noi reagiamo ma con un 70% di possesso palla finale i risultati non arrivano. Al 94' é il solito Pojhanpalo a dare quale flebile speranza ma é troppo tardi. Perdiamo mestamente ed a Santo Stefano ospiteremo un avversario non semplice. Ci farà visita Buffon e il suo Parma. Nel frattempo Buon Natale, nonostante tutto.