Nebbia, “caigo”. Questa é Venezia in questo periodo dell’anno e questo era il Venezia Calcio fino a un mese fa. Navigava in acque molto pericolose senza vedere la luce. Da quando il presidente Niederauer ha esonaerato Javorcic per mettere in panchina Vanoli, il Venezia ha ricominciato a correre.



Nelle ultime quattro partite 3 vittorie ed un pareggio in rimonta a Modena. Nell’ultimo match contro il Cosenza un 2-0 netto e meritato col pubblico che ha apprezzato particolarmente. Nella fredda Sant’Elena con la laguna che spinge un vento freddo, il Venezia si é imposto con la rete del sempre vivo Crnigoj e una punizione magistrale del buon Tessmann. Due reti che levano finalmente il Venezia dalla zona rossa della classifica e la porta fuori dalla zona play out.



E’ presto per fare ulteriori pensieri ma se il cammino continua ad essere questo la zona play off non é più utopia. Intanto restiamo con i piedi per terra. L’inverno ed il caigo saranno lunghi e ci saranno tante battaglie da vincere per restare in B in primis e poi chissà…