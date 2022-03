Il Venezia si prepara alla grande sfida della prossima settimana contro lo Speziadopo la bruciante sconfitta in casa contro la Sampdoria terminata con i fischi dello stadio Penzo. La sfida con la Sampdoria ha portato oltre allo sconforto, una doppia squalifica importante.per nervosismocontro il suo attaccantedimostrare che gli acquisti di gennaio non siano stati un totale flop. Nsamé e altri dieci dunque a La Spezia con lacon: Maeenpa in porta, Ebuhei, Caldara, Ceccaroni e Haps in difesa, Ampadu, Crnigoj, Busio a centrocampo con Aramu a suppporto dell’inedito duo Okereke-Nsamé. Un ritorno al passato da parte di mister Zanetti che dopo aver stravolto il centrocampo,Allo Spezia, visti i 29 punti in classifica, potrà andare bene anche un pareggio maIl cambio di marcia avuto dagli spezzini é quello che ci auguriamo anche per il Venezia.Servono i tre punti e non ci sono scusanti adesso. La Spezia é una delle ultime spiagge e serve un’inversione di tendenza adesso, prima che sia troppo tardi.