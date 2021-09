Mattia Collauto, ds del Venezia dichiara: "Non so mentire. Non sono soddisfatto del mercato." Ma come! Ha acquistato chiunque da qualunque parte del mondo e continua dichiarando: "Bisogna accellerare il processo di alchimia tra giocatori che arrivano da altre realtà." Il bilancio parla di ventitré volti nuovi dalle più disparate nazionalità. Le dichiarazioni fatte sono alquanto imbarazzanti. E' ovvio che ora tutto sarà piu complicato per Mister Zanetti che dovrà mettere assieme questi giocatori che si conoscono da pochissimo e non conoscono la nostra lingua.



Il lavoro del Mister ora é fondamentale, più di prima. Acquisti apprezzati possono essere i Caldara e gli Ebuehi ma certi acquisti rimangono incomprensibili. Quando vai a toccare lo zoccolo duro, poi é difficile creare un gruppo forte e coeso. Vendere Di Mariano poi negli ultimi giorni di mercato dopo che é stato il miglior in campo nel match contro il Frosinone di Coppa Italia rimane inspiegabile. Ora attendiamo la risposta di questi giovani calciatori che in breve tempo dovranno rendere al meglio e, cosa più importante, fare punti.



Se la fase difensiva sembra comunque avere delle buone