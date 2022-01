Ieri é andata in scena una delle migliori partite da parte dei ragazzi di Zanetti.con il nuovo acquisto Ullman sulla sinistra che ha fatto un buon esordio ma che purtroppo si é perso sia Darmian che Dumfries sulle reti nerazzurre.Partiamo bene subendo poco l’Inter e trovando la rete con la zuccata vincente di Henry. Purtroppo però il nostro vantaggio dura solo venti minuti ed é il campione d’Europa Barella a pareggiare.Il secondo tempo é basata sulla sola resistenza con l’unico guizzo di Okereke che si sbatte sul muro Handanovic. Il minuto 89 é il minuto del dramma:. La rabbia si scatena sui social. Gli episodi a sfavore iniziano ad essere parecchi. Dopo il rigore negato nella sfida col Milan sullo 0-1 dobbiamo buttare giù il boccone amaro di un fallo netto non dato su Modolo da parte di Dzeko. Altro episodio a sfavore fu quello nella sfida salvezza con la Salernitana in casa con l’espulsione inesistente di Ampadu che condizionò quella gara e arrivò l’immeritata sconfitta.Il Cagliari é a solo un punto da noi edSfida dura quella con i partenopei che navigano in zona scudetto e non vorranno perdere punti contro le ultime della classe. Arbitri permettendo però il Venezia visto ieri può mettere in difficoltà gli azzurri.