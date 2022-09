Venezia saluta i vips. Cala il sipario sulla 79a Mostra d'arte internazionale con il botto Brad Pitt che a sorpresa si é presentato all' Hotel Excelsior l'ultimo giorno. Sorpresa che non ha regalato il Venezia che perde (male) a Ferrara con una sconfitta contro la Spal che la relega al quart'ultimo posto in classifica. Non c'é il Cuisance di turno a salvarci a Ferrara, contro la Spal é stata una vera e propria debacle. Squadra inconcludente, senza un'anima, un gioco, un mordente. Una partita aperta da La Mantia e chiusa da Finotto ma Venezia che non ha dato l'impressione di avere la forza per poterla pareggiare.



La classifica ora si mette male con mister Javorcic già in pericolo. Il presidente, come l'anno scorso, si é visto nelle prime uscite ma poi é scomparso e la squadra sembra nervosa. Nervosismo sfociato nell'espulsione a due minuti dalla fine da parte di Tessmann.



I tifosi iniziano (giustamente) ad essere arrabbiati ed ora col Pisa bisogna cercare di invertire la rotta per non finire in piena zona rossa. A maggio eravamo in A, oggi siamo ad un passo dalla C ma il cammino é lungo e bisogna subito rialzare la testa. La stagione é appena iniziata e mister Javorcic ha tutto il tempo per sistemarla.