Il Napoli batte 2-0 il Venezia al Penzo ed é bagarre in zona scudetto con gli azzurri che si portano a meno uno dall’Inter capolista. Ma a noi interessa poco.I numeri parlano chiaro:che ad inizio stagione sembrava impossibile ma che a metà campionato, dopo le vittorie con Roma e Bologna, sembrava già cosa fatta. Cosa si é perso dopo la vittoria a Bologna, l’ultima dei ragazzi di Zanetti?Oggi abbiamo visto unasicuramente superiore ma che ha mostrato anche qualche lacuna. Di occasioni avute come quella di Okereke potevano essercene altre ed invece si é preferito il non gioco, il gioco fatto d’attesa e contropiede rispetto alla costruzione dal basso che abbiamo sempre perseguito contro chiunque. Stiamo perdendo la leggerezza di giocarcele le partite, forse preoccupati da una classifica che ci vede nella zona rossa. Con una partita da giocare, cioè quella a Salerno, siamo a meno due dal Cagliari che ha incredibilmente espugnato Bergamo. Bisogna riuscire a tornare a giocare senza pesi e macigni. Ci siamo innamorati di questa squadra proprio per la sua voglia di imporre il gioco e di cercare tramite il palleggio la via della rete.Non ha avuto occasioni degne di nota, a parte quella di Okereke che deriva da un guizzo dell’attaccante nigeriano.Johnsen é stato totalmente assente ingiustificato. Bene Cuisance oggi e la difesa che é riuscita, in parte, ad arginare lo strapotere di Osimhen tornato titolare dopo tre mesi (proprio a Venezia!). Ebuhei si é innervosito nel finale e ha fatto un’entrataccia su Mertens facendosi buttare fuori e costringendo Zanetti a reinventarsi la squadra per il prossimo match visto che sulla fascia destra si é venduto Mazzocchi a gennaio e non ci sono riserve di ruolo e si andrà a ripiegare su Crnigoj o Ampadu.Mercato che doveva essere di riparazione e non di rivoluzione.