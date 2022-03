Sconfitta che sa di resa quella pattuita oggi al Penzo contro la modesta (molto modesta) Sampdoria. I blucerchiati hanno fatto il minimo indispensabile per portare a casa una vittoria che li stacca dal terzultimo posto, spettro delle ultime settimane dei liguri.con due errori madornali di una squadra in completa confusione. In confusione a cominciare dal modulo con un 4-2-3-1 inedito che ha visto in campo. Ampadu e Fiordilino nei due di centrocampo hanno fatto una partita pessima. Il secondo ha poi regalato la rete del 2-0 a Caputo che ha chiuso la partita con un errore di impostazione di fronte alla propria area di rigore. Errore preceduto da quello di Maeenpaa che regala e spiana la strada per il vantaggio siglato sempre da Caputo.L’approccio comunque é stato sbagliato e abbiamo visto una squadra che ci crede molto poco ad una salvezza che settimana dopo settimana, partita dopo partita si fa sempre più complicata.Squadra spaesata, senza mordente e che probabilmente é stata cambiata troppo spesso senza darne un’identità di gioco chiara (che sembrava avere all’inizio del campionato) da parte di un sempre meno sereno Zanetti.. Chiaro il segnale di nervosismo sia in campo che in panchina per un momento veramente molto delicato. Ora Mister Zanetti dovrà andare a La Spezia a giocarsi il secondo match salvezza contro i liguri e senza un uomo in forma e determinante come Henry.Una vittoria nel girone di ritorno é troppo poco per meritare una salvezza. La sconfitta contro il Verona in casa é il crocevia di una salvezza che solo fino a tre mesi fa sembrava cosa quasi archiviata. Invece siamo qui a parlare di una squadra senza una vera identità, nervosa e che per salvarsi a questo punto dovrà chiedere un miracolo.