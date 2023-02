Torniamo alla vittoria…e che vittoria! 1-2 contro il Benevento e ultimo posto finalmente abbandonato e lasciato di nuovo al Cosenza ed il penultimo proprio al Benevento. E’ una vittoria quella al Vigorito che spacca totalmente Benevento. Perché la società campana esonera Fabio Cannavaro ed il ds Pasquale Foggia. Il pallone d’oro napoletano dura quindi pochi mesi e viene eliminato proprio da noi. Una vittoria inaspettata ma decisa e giusta che scaccia via un pò di fantasmi che si erano creati dopo un inizio 2023 da horror.



La prossima sfida è ad un altro campione del mondo 2006, quel Daniele De Rossi che è reduce dalla sconfitta contro il Bari in casa con la sua Spal per 4-3.

Il Venezia ed il suo mister possono essere i killer dei campioni italiani del 2006 ed una vittoria ci permetterebbe anche di uscire dalla zona rossa.

Venezia spacca l’Italia 2006.