. Nello stadio più antico d’Italia ca salvarci e ad uscire indenni da Genova. Thomas che raggiunge Thierry per reti realizzate in Serie A, tre gol per entrambi. Thomas che col suo destro a giro rimette le cose a posto e per poco la giocata di Kiyine a novantesimo inoltrato non ci regala i tre punti che non sarebbero stati sicuramente un furto.Siamo squadra organizzata ormai e la mossa di Mister Zanetti di inserire dall’inizio i piccolini per chiudersi e ripartire non paga per un semplice motivo. Andiamo in svantaggio al secondo trentanove. Maledetto!Se la partita fosse iniziata alle 18.00 e 39 secondi forse staremmo parlando di altro. Staremmo, forse e ripeto forse, parlando di 19 punti e di una squadra incredibilmente lontana dalla zona rossa. Invece siamo lì,Bisogna continuare a macinare gioco e portare a casa risultati positivi.La sfida con la Lazio è importante per chiudere bene un anno straordinario.Mercoledìe questo potrebbe essere un grande vantaggio per un. La squadra incarna il suo mister in tutto e per tutto e l’importanza di questa affinità tra calciatori e staff lo si nota in campo e lo si vede dalla classifica. La partita di mercoledì sarà alle ore 16.30. Qua a Venezia non siamo tanto scaramantici ma iniziare con una quarantina di secondi di ritardo sicuramente non farà male. Vi aspettiamo al Penzo, a tifare Unione, dalle 16.31 però.