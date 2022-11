Addio Soncin. Breve ma intensa l’avventura di Soncin a Venezia che con la sconfitta a Como chiude così la sua seconda esperienza veneziana. Ultima vittoria in casa targata proprio Soncin in quel rocambolesco 4-3 in Venezia-Bologna, ultimo vero sussulto e vittoria degli arancioneroverdi in casa.



A prendere il posto di Soncin sarà Mister Vanoli. Ex vice di Antonio Conte ed ex allenatore dello Sparta Mosca, dove vinse la coppa di Russia, Vanoli conosce l’ambiente veneziano. Infatti non tutti sanno che il nuovo allenatore varesino gioco’ per due stagioni con la maglia del Venezia dal 1993 al 1995 condite da 56 presenze e 2 gol.



È ora di invertire la tendenza. Lo so che lo diciamo da inizio stagione ma adesso è veramente arrivato il momento di svegliarsi. Arriva probabilmente nel momento peggiore uno degli avversari più difficili. È la Reggina di Mister Pippo Inzaghi che si trova al secondo posto in Serie B. I tifosi nostri contestano con striscioni del calibro de “La pacchia è finita” mentre si aprono altri settori del Penzo per ospitare i tifosi proveniente dalla Calabria. Sarà dura ma bisogna svegliarsi.