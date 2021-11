Siamo a Novembre, primi periodi di acqua alta per noi veneziani. Il Mose ci sta dando una mano ma la nostra Piazza San Marco è, almeno una volta alla settimana, ricoperta d’acqua. Per chi non lo sapesse appena si superano gli 80 cm di marea la nostra unica Piazza è allagata. I turisti sono sempre meno ed è il periodo di bassa stagione per noi.3-2 alla Roma di Mourinho e si vola! È stata una partita al cardiopalma una di quelle che ti lascia incollato alla tv, figurarsi per noi che l'abbiamo vissuta allo Stadio. E’ iniziata bene e finita benissimo; eppure al termine del primo tempo il risultato era 1-2 Roma., come Salernitana e Spezia, era dietro l’angolo ma questa volta è arrivata la coriacea rimonta con il pareggio di Aramu su calcio di rigore e la bellissima terza rete di Okereke lanciato dall’ottimo Ampadu. Il match è stato un sali e scendi di emozioni e la vittoria è stata poi ipotecata dalle miracolose parate di Rui Patricio.Si va alla pausa pensando a come affrontare questi periodi di quiete per la città con un sorriso in più che ci vede fuori dalla zona retrocessione e soprattutto si è fatta l’impresa, la storia.. Merito di quel furbone di mister Zanetti che se continua così può veramente far gola alle big di Serie A. Intanto noi ce lo godiamo e teniamo stretto.