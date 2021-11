6,5: non ha colpe sul gol e per il resto mette sempre la sua sicurezza a servizio della squadra. Il problema é che prende tre gol ma ne evita due nel giro di un minuto. Che riflessi su Modolo e Okereke!5: è il migliore del terzetto difensivo giallorosso. Si adatta subito alla difesa a tre bloccando gli attacchi avversari nel primo tempo. Nella ripresa crolla come tutti i suoi compagni4,5: prova pessima dell’albanese uscita coincide col 3-2 Venezia. (Dal 21’stSV)4,5: mette la sua fisicità nella nuova difesa a tre. Quando deve leggere le giocate e gli inserimenti avversari va in totale confusione. Sbaglia sul primo gol facendo un fallo inutile che genera la rete avversaria e sbaglia il fuorigioco per il gol di Okereke.5: oggi prestazione sottotono per il francese5: davanti la difesa fa una prova pulita senza nè infamia nè lode fino al momento del rigore per i padroni di casa. Episodio decisivo. Poco lucido da centrale difensivo dopo l’uscita di Kumbulla.5: primo tempo di gran confusione con un’ammonizione che lo blocca. Con Mancini non si capisce, probabilmente il nuovo modulo ancora deve essere rodato. Nella ripresa spinge bene e meglio ma é impreciso nell’ultimo passaggio. (Dal 38’stSV)6: cerca con la sua qualità di accendere la Roma. Ci riesce parzialmente soprattutto nell’ultima parte di match.5,5: non punge ma é sempre presente nelle azioni della squadra ospite. Si mangia un gol clamoroso al decimo della ripresa. Secondo tempo più difensivo che offensivo per l’esterno italiano. (Dal 32’stSV)7: rigore guadagnato e revocato, palo, decisivo nella rete di Shomurodov e autore del 2-1. Lui il suo l’ha fatto e gli altri?7: gol e assist. Cosa chiedere di più all’ex Genoa? (Dal 38’stSV)4,5: i gol presi e le prestazioni delle ultime settimane iniziano ad essere i un pò preoccupanti. In vantaggio 2-1 alla fine del primo tempo non puoi perdere una partita del genere. La sua squadra rischia anche l’imbarcata ma Rui Patricio e il palo salvano la Roma