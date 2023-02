“Non vorrei essere ripetitivo, ma l’Inter è una squadra schematica. Quando ha davanti una squadra chiusa va in difficoltà perché non ha gente che va fuori dagli schemi, che salta l’uomo. Molte brutte partite sono state risolte dalle giocate dei singoli. È una squadra che se viene aggredita come contro Napoli e Barcellona tira fuori il meglio, quando le avversarie sono chiuse l’allenatore non sa andare oltre il suo orticello, non sa cambiare le partite quando deve inventarsi qualcosina di diverso”. Il pensiero di Nicola Ventola alla BoboTv.