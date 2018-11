Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, parla dei nerazzurri a la Gazzetta dello Sport: “Anti Juve? Da interista spiace dirlo, ma forse è la squadra migliore d’Europa. Ha intrapreso un certo percorso anni fa, quello nerazzurro è all’inizio. La strada è giusta, si è visto anche contro un super Barça. Con questa proprietà arriveranno i risultati”.





SU ICARDI - “Icardi? In area è il top in Europa. Lo ha dimostrato anche col Barça: una palla, un gol. Non è un giocatore che sa far tutto, ma potrà completarsi. Ci sono pro, tantissimi, e contro. Se la squadra lo serve la rete è certezza, altrimenti fa più fatica se l’avversario blocca gli esterni. È questo il problema. Nella mia Inter non avrebbe giocato, c’erano Ronaldo e Vieri. Sarebbe stata una grande alternativa”.