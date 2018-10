L'ex ct della Nazionaleè stato ospite nella serata di ieri della trasmissione "Pressing" su Canale 5. Non poteva ovviamente mancare un riferimento alla famigerata eliminazione dal Mondiale per mano della Svezia: “Sì, ci ripenso ma non nel senso che magari si può pensare.. Siamo arrivati alla partita con la Spagna dopo 8 vittorie e 2 pareggi con Spagna e Germania, con 14 giocatori che avevano esordito e con gli stage dove molti giovani si sono avvicinati alla magli azzurra. Tutto questo prima della Spagna perché prima della Spagna io ero l’allenatore della Nazionale. Poi abbiamo perso contro la Spagna ma era uno scenario prevedibile: in quel momento loro erano una delle squadre più forti del mondo e tutti dicevano che molto probabilmente saremmo andati ai playoff. Poi quando è successo questa cosa non è stata più accettata.".Sul ko con la Svezia e il post-eliminazione: ". Io dopo la Svezia ho sentito alcuni giocatori come Buffon.ha poi proseguito:"Con Lippi sarebbe stato diverso, non mi avrebbero delegittimato. Ma ormai è il passato, ho visto Mancini e gli ho fatto l’in bocca al lupo perché ne ha bisogno.Oggi non ci sono più i blocchi di una sola squadra, adesso quando va bene abbiamo due giocatori per squadra che giocano in maniera diversa e si ha poco tempo. La sconfitta con la Svezia ha un valore epocale, su questo non c’è dubbio. Devono essere accettate anche le critiche più accese ma non va offeso l’uomo. Non c’è stato rispetto e questo un po’ mi ha ferito. In quei momenti mia moglie mi è stata molto vicino., ha spiegato che cacciare un CT il giorno prima del Mondiale destabilizza una delle nazionali più forti al mondo. Nel calcio le parole hanno un senso ma i fatti sono altri”.Sul suo futuro: ". Non posso pensare che attenuino la mia voglia. Ho grande voglia di tornare in campo per dare risposte, ho delle scariche di adrenalina pazzesche. Ho ricevuto delle proposte, adesso vediamo. Ho passato un’estate lunga e preferisco non ripetere questa esperienza.”.: “C’era il tentativo di volerlo recuperare. Sono andato a parlarci e gli ho detto queste cose. Ma questo è successo prima della sfida contro la Spagna”.Sul nuovo ruolo di: “Quando ero in Nazionale i problemi erano altri,: le chiacchiere quindi se le porta via il vento, conta aver la possibilità di poter lavorare. Dopo le ultime due gare della Nazionale nessuno parlava di Insigne o per lo meno non in questi termini: bisogna essere un attimo coerenti. In questo nuovo ruolo ha sorpreso tutti, questo significa che è stata un’intuizione e bisogna dire bravo all’allenatore. Il Napoli sta facendo bene ma l’anno scorso ha fatto 91 punti, non parliamo di un exploit”.Sulla possibilità di convocare Allan in Nazionale: “L’Allan di quest’anno è completamente diverso da quello degli scorsi anni: ora è un giocatore maturo, consapevole e determinante nel suo ruolo. Se fosse possibile sarebbe un grande colpo per la Nazionale”.