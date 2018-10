Solamente un anno fa Andrea Belotti era considerato un elemento indispensabile da Gian Piero Ventura per la sua Nazionale. Oggi, invece, il capitano del Torino è stato addirittura escluso dall'elenco dei convocati di Roberto Mancini per la doppia sfida dell'Italia contro l'Ucraina e la Polonia.



Un curioso caso quello del Gallo che di questi tempi, dodici mesi fa, accelereva il proprio recupero dall'infortunio al ginocchio per essere a disposizione per i playoff contro la Svezia: il suo ritorno in campo anticipato non bastò all'Italia per ottenere il pass per il Mondiale in Russia, ma fece sì che poco tempo dopo Belotti fosse costretto nuovamente a fermarsi a causa di un altro infortunio al ginocchio.



I problemi fisici patiti lo scorso anno hanno inevitabilmente condizionato la stagione di Belotti che ora ha perso anche la Nazionale. Al Gallo non resta che tornare a segnare per riprendersi la maglia Azzurra.