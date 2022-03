Intervenuto a Radio Marte, l'ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



“Campionato? In caso di non vittoria a Torino per l'Inter diventerebbe difficile ambire. In parte lo stesso discorso vale anche per il Napoli a Bergamo. Ma se il Napoli dovesse centrare partita e risultato diventerebbe l'antagonista principe e si giocherebbe lo Scudetto fino alla fine".