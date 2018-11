Nel corso di una conferenza stampa di presentazione di una nuova partnership commerciale, l'attaccante del Napoli Simone Verdi ha parlato delle sue titubanze a lasciare Bologna nel passato mese di gennaio: "Prima di venire a Napoli io e la mia fidanzata avevamo un po' di paura per quello che si sente in giro, ma ora posso dire che è bellissimo viverci. Ci piace molto passeggiare per il centro storico, bisogna visitarla perché ti lascia tanto e i napoletani ci hanno fatto subito sentire parte della città. Ci sono degli aspetti negativi, molti sono anche luoghi comuni ma io che la sto vivendo posso dire che è una città bellissima".