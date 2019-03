Incontro positivo ieri pomeriggio a Roma tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal d.s. Cristiano Giuntoli, e l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Una chiacchierata in cui il Napoli ha ribadito il forte interesse per il centrocampista della Fiorentina, portato in Italia da Pantaleo Corvino due anni fa per 7 milioni di euro, che ora chiede almeno 25 milioni per cedere il proprio gioiello. Veretout ha scelto di non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2021) e pertanto i tempi dell’addio appaiono maturi, con la Fiorentina pronta a realizzare l’ennesima plusvalenza.