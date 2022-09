Jordan Veretout si guarda indietro, e ai microfoni di RMC Sport racconta la sua ultima stagione alla Roma: “I sei mesi finali sono stati i più complicati, a 29 anni volevo giocare e invece trovavo sempre meno spazio. Quando mi ha chiamato l’OM, qualificato in Champions League, per me è stata un’occasione per giocarci e per la mia famiglia per tornare in Francia. Mourinho? No, non ero stufo di lui. Prima del trasferimento mi aveva anche chiesto di rimanere, ma avevo fatto la mia scelta”.