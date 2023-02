#Kostic insultato dalla curva dello Spezia, risponde con stile.

Spero gli squalifichino lo stadio a questi razzisti bifolchi.

E non ci riferiamo al campo, dove la Juve ha vinto per 2-0 una partita tutto sommato tranquilla.. E in particolare nelle due curve, quella dedicata agli ultras di casa e quella ospitava il tifo ospite.. Come riferisce l'Ansa,. I due collaboratori, un uomo e una donna, in servizio presso l'impianto ligure, si trovavano ai piedi del settore ospiti occupato dai tifosi juventini quando, così hanno raccontato, sono stati. Le forze dell'ordine verificheranno l'accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio.. L'esterno serbo della Juve, sostituito all'81' per fare spazio a Samuel Iling-Junior dopo una buona prestazione impreziosita anche da un assist, è statopresenti a pochi metri dal campo che gli hanno rivolto parecchi insulti,. Il giocatore non si è scomposto, mantenendo la calma, ma in risposta ha indirizzato loro un gesto quasi a volerli invitare a continuare, per poi alzare un pollice in una sorta di ironica "approvazione". Il video del momento ha subito fatto il giro dei social.