Ieri in Belgio c'era-Genk, finita 2-1 per la squadra dell'ex difensore di Tottenham e Atletico Madridche ha segnato su calcio di rigore contribuendo al sorpasso operato in testa alla classifica. La gioia però è stata subito sostituita dalla rabbia per una minaccia ricevuta su Instagram da parte di un tifoso avversario.. Non puoi vincere senza un arbitro al tuo fianco. Hai rovinato l'intero Mondiale al Belgio perché sei così lento e un pezzo di m****, figlio di p******".Alderweireld ha denunciato tutto pubblicamente con un post: "Tutto ha un limite. Posso sopportare molto, ma minacciare la mia famiglia è al di sopra di tutto. Non capisco perché scrivi questo e cosa vuoi ottenere con questo".