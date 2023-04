sta da tempo monitorando il mercato degli esterni di centrocampo perfetti per un modulo che spinga ancora su un centrocampo a 5 e che permetta di garantire una spinta propositiva costante. Profili giovani e futuribili, con un ingaggio che rientra nei nuovi parametri finanziari che il club nerazzurro sta portando avanti e che potrebbe anche portare ad un eventuale cessione, in caso di proposte vantaggiose, dii abbiamo raccontato da tempo che il nome più caldo, il preferito della dirigenza e degli uomini mercato, è quello didelEsterno molto offensivo canadese con origini giamaicane classe 1999, Buchanan ha impressionato gli uomini mercato nerazzurri già al Mondiale di Qatar 2022. La dote più importante è quella che manca di più all'attuale rosa nerazzurra ovvero quella del dribbling e dello spunto uno contro uno. Non è un esterno puro a 5, ma secondo l'Inter potrebbe intraprendere senza problemi un percorso alla Perisic scalando verso il basso da ala del 4-3-3 a esterno a tutta fascia.Era l'inizio di Marzo e a Milano il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio si mosse concretamente per spianare la strada per un colpo estivo. L'incontro si tenne al Bulgari Hotel di Milano, e presenziò anche Gabriele Giuffrida, intermediario che cura gli interessi del giocatore e quindi la trattativa per il mercato italiano. Ha il contratto in scadenza 30 giugno 2025 e non arriva a superare i 500 mila euro di ingaggio in Belgio.Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, il principale quotidiano sportivo belga, i contatti si sono ulteriormente intensificati nelle ultime settimane. Addirittura si parla diNiente firme, specificano in Belgio e il motivo è semplice. Con o senzae allora una spesa così importante per il momento economico del club potrebbe non essere più sostenibile. L'idea è concreta, Buchanan per l'Inter è una priorità che si sta concretizzando.