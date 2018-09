Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri. Adesso @the__98page cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei".





Ci risiamo. Ancora episodi di odio via social nei confronti di Leonardoe la sua famiglia. Questa volta è un leone da tastiera non meglio precisato a prendersela con i figli del difensore, augurando loro addirittura di essere ammazzati. Questa la vile offesa di un certo the__98page arrivata dopo la pubblicazione di un'immagine di Bonucci con i piccoli Lorenzo e Matteo su Instagram. E il difensore bianconero questa volta non ha taciuto, rispondendo per le rime sempre via Instagram: "