Bruttissimo episodio allo stadio Pasquale Novi di Angri, dove si sarebbe dovuta giocare la sfida tra i padroni di casa e il Portici, recupero della 16ª giornata del girone G di Serie D. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport la gara, iniziata regolarmente, è stata poi sospesa all'intervallo, a causa dell’ingresso di alcuni tifosi locali da un'entrata secondaria nel sottopassaggio che collega agli spogliatoi.



L’ATTACCO - Il motivo? Prendere di mira e picchiare Maurizio Maraucci, difensore del Portici, reo di aver distratto un avversario, Varsi, durante la battuta di un rigore. Maraucci avrebbe innervosito Varsi allacciando gli scarpini all’altezza del dischetto, ritardando così il fischio dell’arbitro. Il portiere ha parato il tiro, dando il via alla rabbia dei tifosi sugli spalti. Alcuni facinorosI hanno aggredito il giocatore con calci, pugni e mazze, dandosi in seguito alla fuga. Maraucci, ferito, è stato soccorso (gli è stato subito somministrato un sedativo perché era sotto shock) e l’arbitro, dopo aver capito l’accaduto, ha deciso di non far riprendere la gara. I tesserati del Portici sono stati trattenuti diverse ore ad Angri, dalle forze dell’ordine, per rilasciare deposizioni.