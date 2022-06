L'ex centrocampista argentino dell'Inter, Juan Sebastian Veron ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Dybala è sicuramente l'elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi. L'Inter non aveva un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e attacco, a parte Calhanoglu che però doveva sdoppiarsi nel ruolo di mezzala. Dybala è perfetto per agire da seconda punta, per aiutare il centravanti, chiunque egli sia, e per cucire la manovra".



"Dybala è adattissimo ad affiancare Lautaro, formerebbe una grande coppia argentina e l’Inter potrebbe ballare il tango del gol... I due si integrano benissimo. Dybala ha enormi qualità tecniche, ma credo che non sia ancora espresso al massimo. Alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato. Per le qualità che ha Dybala dev’essere uno dei top d’Europa. Adesso per lui si apre una nuova carriera e sono convinto che, a 28 anni, cioè a un’età in cui la maturità è stata completamente raggiunta, possa diventare quel campionissimo che tutti aspettiamo. Ora Dybala si metta la maglia nerazzurra e pensi a diventare leader nel gruppo, poi si vedrà".