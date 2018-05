Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro l'Udinese al 'Bentegodi'. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato l'allenamento con il riscaldamento, passando successivamente ad una serie di esercitazioni tattiche e sui calci piazzati. Lavoro differenziato per Simone Calvano e Bruno Petkovic, mentre Mattia Valoti ha proseguito con le terapie. Domani è in programma una seduta a porte chiuse.