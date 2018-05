Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato (ore 15) all'Allianz Stadium. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento tecnico con il pallone, passando in seguito ad una serie di esercitazioni tattiche finalizzate alla conclusione. Prosegue il lavoro differenziato Seung-Woo Lee. Differenziato sul campo per Mattia Valoti, terapie per Simone Calvano.



Domani è in programma una seduta a porte chiuse.