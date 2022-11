Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti si prenderà non più di una decina di giorni per decidere, perché vuole avere il tempo per preparare la ripartenza. Difficile che Bocchetti resti. Ma avendo già Di Francesco e Cioffi a libro paga, l’ipotesi più probabile, al momento, è che ritorni l’ex tecnico dell’Udinese.



In quel caso potrebbe salutare pure Marroccu, che non si è lasciato benissimo con Cioffi. E poi studierà gli aggiustamenti di mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, facile intuire che ci sarà un’epurazione. Si punterà sui giovani e sui pochi acquisti che funzionano: Doig e Verdi, per dire. I miracoli bisogna anche incentivarli.