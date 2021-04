Il Napoli segue da qualche mese con particolare attenzione Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona che sta disputando un'ottima stagione. Il suo procuatore, Fausto Pari, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco quanto detto riguardo il suo assistito:



"Se ne è parlato molto a gennaio. Ora bisogna finire la stagione, questo vale per Mattia, il Napoli e il Verona. Solo dopo ci sederemo attorno ad un tavolo per parlare della questione. Lui sta bene a Verona, sogna come tutti di migliorare e giocare la Champions".