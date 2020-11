Antonin Barak, centrocampista del Verona, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento, sfida in cui ha realizzato una doppietta: “Per me è stata una partita molto difficile. Il Benevento è arrivato con grande fame, hanno ottimi giocatori ma per noi era molto importante portare a casa il risultato. Sono molto contento per la squadra, non è facile giocare contro una squadra che pressa tutta la partita. Sono contento per i tre punti”.



LA STAGIONE - “Il Covid? E' stato un momento difficile. Sono stato con la Nazionale, c'è stato un po' di confusione. Stare a casa dieci giorni non è facile, poi mercoledì abbiamo fatto 120 minuti. Voglio raggiungere un grande risultato di squadra. Voglio che tutti cresciamo e facciamo un grande campionato”.