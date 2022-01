Prima tripletta in Serie A per Antonin Barak, uomo copertina nel 4-2 del Verona al Sassuolo: "E' stato bellissimo, dopo gli errori con la Salernitana oggi tutta la squadra ha fatto una grande gara - ha detto il centrocampista gialloblù - Tutti vogliono attaccare, abbiamo giocatori di qualità e fantasia che segnano, fanno assist e creano occasioni. Cosa mi ha detto Tudor a fine partita? Mi ha fatto i complimenti, poi altre cose che rimangono tra noi".



OBIETTIVI - "La strada è ancora lunga e per ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara col Bologna, basta una partita sbagliata per cambiare una stagione intera. Noi vogliamo arrivare il più in alto possibile, ma ci sono tante variabili".