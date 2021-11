Antonin Barak, centrocampista del Verona, parla a Dazn prima della partita contro l'Empoli: "Ogni partita è la gara dell'anno, il mister la pensa così visto come abbiamo affrontato Roma, Milan, Lazio e Juventus. Il mister vuole alzare l'attenzione per questa gara. Quest'anno sento che la squadra ha alzato il livello, siamo molto forti e facendo così perché non sognare".