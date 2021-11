Antonin Barak, centrocampista del Verona, parla al sito ufficiale del club scaligero dopo la vittoria contro l'Empoli: "La vittoria di questa sera contro l’Empoli è davvero importante, perché arrivata grazie a un gruppo capace di lottare sempre fino alla fine della gara. Il gol di Tameze ha premiato il nostro spirito, la voglia di conquistare tre punti per noi molto preziosi. Sono contento per Adrien, si meritava questa gioia perché recentemente si è reso protagonista di ottime prestazioni, al servizio della squadra. Le cinque vittorie in casa consecutive al Bentegodi sono un traguardo che dà gioia anche i nostri tifosi, li ringraziamo del supporto che ci offrono sempre”.



SUL GOL -"L'ultimo mio gol, contro la Juve, mi aveva fatto l'assist Lazovic! Darko è molto bravo a capire in anticipo che spazi vado ad occupare quando mi inserisco, è un giocatore intelligente e anche questa sera mi ha servito un assist perfetto. Il gol come sempre l’ho dedicato a mio figlio".