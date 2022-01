L'uomo copertina di Sassuolo-Verona è Antonin Barak. Il trequartista ceco ha segnato la prima tripletta in Serie A salendo così a otto gol stagionali. Non aveva mai fatto così bene. Il giocatore gialloblù infatti ha superato il suo record personale del 2017-18 ai tempi dell'Udinese. E ha ancora 16 gare per poter aumentare il rendimento...