Il Verona si arrende in casa contro la Salernitana. Queste le dichiarazioni di Marco Baroni a Dazn nel post partita:



SCONFITTA - "C'era molta tensione, abbiamo commesso tanti errori tecnici. La partita era in equilibrio. Il primo tempo non abbiamo fatto bene e poi abbiamo preso gol e non è facile. E' mancata un po' la lucidità. La squadra ha speso tanto dal punto di vista nervoso e fisico".



STANCHEZZA - "E' difficile da valutare. Ho visto poca serenità, abbiamo subito un po' mentalmente questo ci ha portato a essere contratti e fare errori tecnici. In partite così importanti devi cercare di non sbagliare. Ma la squadra è viva e dobbiamo pensare alle prossime".



REAZIONE DOPO IL GOL - "Un gol evitabile, sia perché nasce da una palla inattiva sia perché si può fare meglio sulla transizione. La squadra si è spesa molto e mi dispiace perché si poteva fare un po' meglio e dopo il gol abbiamo creato tanto, senza trovare nessun episodio fortunato".