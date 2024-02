Verona, Baroni: 'Ci manca il salto di qualità, ma è la strada da seguire. Spero la Juventus ci lasci qualcosina'

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Verona, Marco Baroni, a DAZN:



Il Verona sta raccogliendo meno di quanto merita, eppure produce gioco contro tutti...

"Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Dobbiamo crescere in convinzione nell'attacco della porta. Io sono un allenatore che imposta le squadre per far gol, non per difendere o gestire. E' il passettino che ci manca per il definitivo salto di qualità. Vorrei ricordare che abbiamo cambiato tanto e che ci vuole un po' di tempo per creare la giusta amalgama. Alcuni di loro sono molto interessanti e daranno una mano. Voglio parlare di Noslin. Oggi forse non ha fatto una grande gara, ma di base c'è un lavoro individuale che parte dall'aspetto fisico e finisce a quello tecnico-tattico. Non trascuriamo alcun dettaglio ed è su questa strada che dobbiamo proseguire".



E ora la Juventus...

"Partita bellissima, cha affronteremo in casa nostra e col nostro pubblico. Speriamo che la Juventus ci lasci qualcosina. Colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che sono arrivati sin qui e quelli che ci hanno seguito e sostenuto da casa"