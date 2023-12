In vista della sfida salvezza contro la Salernitana, l'allenatore del Veronaha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Mancherà Duda che è un giocatore importante, però rientreranno Folorunsho, Faroni e Magnani".- "Federico Bonazzoli può ricoprire anche il ruolo di mezzapunta/tre-quartista perché è bravo a venire incontro, Djuric ed Henry invece sono giocatori diversi, è chiaro che uno parte e l'altro poi entra, possiamo contare su due giocatori che stanno bene".- "Riccardo è un ragazzo che ha tanta qualità, ha i tempi e un piede importante per mandare dentro i suoi compagni, nella partita c'è stata una crescita anche quando ha avuto un supporto sulla corsia, è un giocatore che stiamo recuperando al meglio".- "E' stata una partita contratta, loro hanno avuto due occasioni scaturite da due nostri errori, la squadra ha concesso poco, sono gare che devi vivere con un po' di spregiudicatezza ma stando sempre dentro la partita anche sul piano mentale, valgono tanto e quando valgono tanto ci vuole testa e gambe".- "Stiamo lavorando, la squadra crede in quello che fa, dobbiamo incrementare, migliorare, ogni partita dobbiamo trovare qualcosa dalla prestazione che serva a fare punti, da quando abbiamo cambiato lo stiamo facendo pur avendo trovato qualche difficoltà, specie nel reparto difensivo dove le numerose assenze ci hanno portato a giocare con una linea tra le più giovani del campionato, ora abbiamo avuto rientri importanti. Stiamo costruendo uno spirito di squadra che ci sta facendo crescere".- "La posizione nostra e del club è contro ogni forma di discriminazione, siamo solidali verso il ricorso del club, la nostra curva spinge ed è un'assenza importante, in ogni caso cercheremo di trarne ancora più forza perché queste partite si portano in fondo tutte insieme".- "La classifica bisogna guardarla in fondo, è una squadra che ha fatto buone prestazioni e che ha saputo mettere in difficoltà chiunque, in ogni caso è una partita che non possiamo sbagliare e lo sappiamo, poi vedremo cosa dirà il campo".- "Ci sono il direttore e la società che sono attenti a queste cose, io devo pensare solamente al campo, tenere la squadra sull'attenti, è chiaro che la sessione di mercato è una porta aperta che l'allenatore non apprezza, io e i miei giocatori dobbiamo essere attenti a non farci toccare da questo tipo di situazioni. Voci di mercato? E' chiaro che certe cose non possono passare completamente inosservate, ad esempio l'uscita di Sabatini neo d.s. della Salernitana su un nostro giocatore se la sarebbe potuta risparmiare ma comunque fa parte del gioco e magari l'ha fatto apposta. Con il direttore stiamo attenti al fatto che tutti siano concentrati al 100% sul campo".